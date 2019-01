In escursione con 4 bimbi piccoli e non equipaggiati: salvati dall'elicottero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AURONZO - I bimbi in lacrime non hanno smesso di piangere se non dopo diverse ore. Un incubo quello vissuto da un gruppo di polacchi che ieri hanno deciso di uscire in escursione verso Col de Varda, solo nel primo pomeriggio. Tutti gli errori che potevano commettere gli hanno fatti: dal portare fuori dei bambini piccoli, di età inferiore ai 6 anni, al uscire non attrezzati, al non calcolare bene i tempi e gli orari. Insomma un disastro che poteva finire male. È terminato con 9 persone recuperate illese, solo grazie all'intervento dell'elicottero di Pieve di Cadore e agli uomini del soccorso alpino di Auronzo.