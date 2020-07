In vacanza con la famiglia si accascia in strada, 75enne veneziano muore per infarto

AURONZO - Oggi, 7 luglio, verso mezzogiorno tragedia ad Auronzo lungo la via Trieste: un turista è morto, presumibilmente per un infarto.



La vittima è Renzo Saccon, 75enne veneziano residente a Santa Maria di Sala. L'uomo si trovava in vacanza con la moglie da alcuni giorni nella località di montagna.



Sul posto i carabinieri di Auronzo che hanno ricostruito l'accaduto e accertato che si è trattato di una morte naturale. La salma già a disposizione dei familiari. Ultimo aggiornamento: 16:33