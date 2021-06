La Lazio conferma il ritiro ad Auronzo dall'11 al 28 luglio

Fissate le date già si scaldano i motori. Media Sport Event che organizza il ritiro della Lazio ad Auronzo, ha comunicato all’amministrazione municipale le date: arrivo l’11 e partenza il 28 luglio. Sarà ancora un’estate bianco azzurra in Cadore e già si rinnovano gli appuntamenti con i tifosi che da anni scelgono le vacanze in riva al lago per seguire la squadra del cuore.

IL SOPRALLUOGO

Ieri c’è stato un sopralluogo al campo sportivo “Rodolfo Zandegiacomo” con i tecnici della squadra, inviati appositamente in valle dell’Ansiei dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, e accompagnati nella visita dal vice sindaco Enrico Zandegiacomo Seidelucio. Per Auronzo una grande soddisfazione e un vero motivo di orgoglio: un ritorno, è il 14° ritiro, che consolida i rapporti e premia l’organizzazione e l’accoglienza. E così a due mesi dall’inizio del campionato della serie maggiore, è tempo di preparazione. La società e l’allenatore hanno scelto luogo e date per il ritiro e se con l’arrivo di Sarri si temeva che potesse cambiare la meta, si sa che quando cambiano i vertici ci possono essere anche altri cambiamenti, non sarà così. Il luogo è quindi confermato e il ritiro della Lazio si svolgerà ad Auronzo di Cadore. Lo staff tecnico e dirigenziale ha optato nuovamente per la montagna viste le indiscusse qualità benefiche che assicura, la più importante sicuramente l’aumento del metabolismo aerobico. Ovvero aumentare la capacità di utilizzo dell’ossigeno. D’altronde più ossigeno si trasporta ai muscoli e maggiore sarà la prestazione atletica.



IL TURISMO

Evento di grandissimo richiamo turistico il ritiro della Lazio, che anche lo scorso anno salì in Cadore nonostante le difficoltà della pandemia con accessi al pubblico contingentati. Anche quest’anno si svolgerà nel totale rispetto dei protocolli per la sicurezza con la speranza di poter far entrare più pubblico. Ancora da pianificare il programma completo, con la presentazione della squadra, gli allenamenti, le amichevoli, ma già si respira aria di festa in paese; Auronzo sta nel cuore dei tifosi e degli appassionati di calcio che dopo l’abbuffata dei campionati europei si riverseranno volentieri a bordo campo Zandegiacomo per seguire le gesta della squadra.



ALBERGHI PIENI

E poi l’attesa sul lungo lago dove la formazione passa per le passeggiate e lo struscio in centro a caccia di autografi. Alberghi e appartamenti stanno ultimando la preparazione perchè anche quest’anno, e forse ancora di più per la grande voglia di tornare alla normalità, in Auronzo ci sarà il tutto esaurito grazie alla Lazio.