AURONZO DI CADORE Una strada sterrata molto stretta, la moto e un grosso pick up che si incrociano: lo schianto è stato inevitabile. Paura ieri per il 27enne Fabrizio De Lorenzo Poz di Auronzo, che fortunatamente alla fine se l'è cavata con una frattura scomposta alla gamba destra. È ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.



Erano circa le 17 di ieri quando è scattato l'allarme per un incidente che appariva, in un primo momento, molto grave. Sul posto, nella strada sterrata che da Ponte Malon porta al Monte Agudo, la centrale del Suem di Pieve di Cadore ha inviato l'elicottero Falco, che è atterrato. In molti hanno temuto il peggio alla vista dell'eliambulanza. Il centauro, fortunatamente era cosciente. È stato stabilizzato e poi caricato in elicottero e elitrasportato all'ospedale di Treviso in codice rosso, per il politrauma, vista la dinamica dell'incidente. Ha riportato una frattura scomposta alla gamba destra: poteva andare molto peggio.



I carabinieri della Compagnia di Cortina, con i militari della stazione di Auronzo, sono subito intervenuti per i rilievi di legge. La dinamica è al vaglio e nessuno si sbilancia. Certo lo schianto sembrerebbe essere stato inevitabile in quella stradina stretta: in un senso procedeva il centauro sulla sua amata moto da cross, nell'altro il grosso pick up Toyota condotto sempre da una persona del luogo. Spetterà ora ai militari, che stanno indagando per le lesioni stradali, stabilire eventuali responsabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA