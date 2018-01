di Lauredana Marsiglia

Quella che sembrava una, in realtà era l’avvisaglia di un male che lo avrebbe annientato in pochi giorni: quattro. Così46enne cuoco di Auronzo, ègiovedì all’ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove i medici lo stavano tenendo in vita artificialmente. Un decorso clinico rapido e drammatico, iniziato lunedì scorso, quando Ivan si era recato dal suo medico per capire l’origine del malessere che lo stava colpendo.Magari. In realtà era ilche stava per cedere: il 46enne non sapeva che il muscolo cardiaco stava per “scoppiare”, causandogli due arresti cardiaci in rapida sequenza.