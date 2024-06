AURONZO - Un ultimo giorno di scuola triste per gli alunni e per il personale del Liceo Linguistico. C’è chi ha versato delle lacrime, ma non uno di quei pianti mossi dalla temporanea nostalgia dei maturandi a fine percorso: l’ombra della chiusura definitiva incombe infatti sull’istituto privato di piazza Vigo già dal 2019, da quando una legge proibì all’amministrazione comunale di continuare a sostenerlo economicamente. Un ostinato comitato genitori, assieme alla Cooperativa Cadore (che attualmente gestisce questa realtà) e ad alcuni alunni e insegnanti (una dozzina attualmente), rilanciano un appello, che forse all’inizio del loro percorso era stato fin troppo moderato. Ma ora: «Istituzioni assenti: abbiamo inviato una lettera a sua eccellenza il Prefetto»

QUADRO ECONOMICO

Oltre ai contributi (circa 80mila euro all’anno), come spiega Carla Polentarutti della Cooperativa Cadore, il Comune provvedeva a fornire gratuitamente sia lo stabile, sia le utenze, facendosene carico. Anche se queste ultime due condizioni si mantenessero (tuttora è così), per garantire un anno scolastico servirebbe un importo di circa 240 mila euro: calcolando che ogni retta ammonta a tremila euro (una delle più basse in provincia), il rimanente importo rimarrebbe scoperto. Una cifra considerevole, che il territorio potrebbe non essere disposto a fornire per una scuola privata, che non potrà mai più essere statalizzata. Per essere precisi, il Comune di Auronzo avrebbe fornito altri 25mila euro per promuovere attività extrascolastiche, dimostrando effettivamente un interesse nei confronti del destino di questo istituto, ma un liceo non può certo stare in piedi con questi aiuti occasionali.

LE MOTIVAZIONI

«Chiudere questa scuola è una grave ferita, specie all’interno di una comunità che ha problemi di demografia - ha spiegato il coordinatore didattico Michele Sardo, - La Cooperativa sviluppa una verticalità dal nido fino al liceo proprio per tenere un raccordo con la comunità». E poi qualche sassolino alla politica: «Bisogna fare i conti con il valore aggiunto in forma di coesione sociale. E agire verso una prospettiva di ripopolamento». Parla con franchezza anche il rappresentante dei genitori Francesco Marengon, raccontando degli appelli moderati fatti alla politica locale, evitando le proteste ma raccogliendo 1700 firme. «All’incontro che abbiamo organizzato si è presentato un solo sindaco. Anche l’Unione montana ha risposto “escludiamo la possibilità di un intervento diretto”. Perdere un liceo linguistico in un’area turistica è qualcosa di grave. Possibile che nessuno se ne renda conto?».

OFFERTA FORMATIVA

Il comitato attribuisce al rischio della chiusura e alla demografia il calo drastico delle iscrizioni mentre il Comune la motiva anche considerando la competizione e quindi l’offerta didattica. «Il liceo ha risultati superiori alla media, sia per i voti dei diplomati, sia per la prova invalsi. Recentemente all’inglese, al tedesco e allo spagnolo era stato aggiunto il russo, sulla base di un’esigenza in crescita nel territorio». La scuola ha accolto diversi ragazzi con disabilità e attuava annualmente scambi didattici con il Brasile, oltre a poter garantire agli sportivi una certa flessibilità (Buzzi e Dolmen tra gli ex alunni). Ma alla gente del paese tutto questo sembra interessare poco e a sottolinearlo è anche una studentessa: «Agli Auronzani non importa: solo tre ragazzi di qui frequentano il linguistico. Invece dovrebbero riflettere sul fatto che questa scuola e le nostre amicizie creano un legame tra noi e il paese che sarà importante in futuro».