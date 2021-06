AURONZO Auronzo tira un sospiro di sollievo: i contagi sono scesi a zero. «Vi posso comunicare con gioia ha scritto la sindaca Tatiana Pais Becher ai suoi cittadini che oggi (ieri) in municipio non mi è giunto il quotidiano aggiornamento che Sandro Cinquetti, direttore del dipartimento di Prevenzione, invia ai sindaci della provincia di Belluno».



LA TRADUZIONE

Tradotto, significa che il paese delle Tre Cime di Lavaredo è covid free....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati