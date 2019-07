Scivola sulle frane di Vaia, precipita e muore cercatrice di funghi trevigiana

AURONZO - L'ultima vittima di Vaia, l'uragano che ha devastato il bellunese a fine ottobre 2018. Era uscita stamattina, 23 luglio, di buon'ora, alle 7.15, dall'agriturismo di Pralongo, N.S., 69 anni, di Povegliano (Tv). Era andare a cercar funghi nella zona del Monte Rusiana, dicendo al marito che sarebbe tornata verso 10.30. Il marito, non vedendola tornare, verso mezzogiorno ha chiamato il 118.



Mentre le squadre del Soccorso alpino e del Sagf di Auronzo si portavano sul posto, una persona ha individuato il corpo senza vita della donna in fondo a una scarpata laterale della strada che sale a Pian de Sera. Forse a causa degli smottamenti causati dal passaggio di Vaia, la cercatrice di funghi era infatti scivolata fino al greto del torrente sottostante, riportando traumi fatali. Constatato il decesso, una volta ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma ricomposta e imbarellata e stata riportata sulla strada dai soccorritori, per poi essere accompagnata alla cella mortuaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA