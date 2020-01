AURONZO - Incidente stradale oggi, 5 gennaio, intorno alle 16.30 in località Palu San Marco, in comune Auronzo di Cadore dove una Peugeot con a bordo turisti padovani, per cause in corso di accertamento, è finuta ruote all'aria. Sul posto, al chilometro 140 della Sr 48, sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Auronzo per i rilievi.



Due i feriti in modo lieve portati all'ospedale per accertamenti: il conducente, S. S., 28enne e la passeggera, A.B. 29 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA