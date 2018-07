Scomparso: trovate tracce di sangue, cresce la paura per Attilio

di Olivia Bonetti

SEREN DEL GRAPPA (Belluno) - Un esercito di 70 uomini ha setacciato ieri la zona di Val di Seren a caccia di, il 47enne di Tombolo (Padova) che ha fatto perdere le proprie tracce la notte tra giovedì e venerdì, mentre era ai domiciliari. «Non è pericoloso», precisa subito il comandante della Compagnia di Feltre, capitano Angelo La Chimia. L'uomo, infatti, sarebbe fuggito in preda a uno sconforto, dopo l'arresto che lo avrebbe obbligato a fare i conti con la sua vita. «Scusate non sono un buon padre», avrebbe scritto nella lunga lettera lasciata ai famigliari. Per questo le ricerche vanno avanti serrate nella zona di Pian de la Cesa, dove è stata trovata la sua auto: è una lotta contro il tempo per salvarlo, vista la manifestata intenzione di farla finita.