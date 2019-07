di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Entrare al pronto soccorso alle 20.26, con codice verde. Essere visitato solo dopo 8 ore e 15 minuti alle 4.39 della mattina successiva. È assurdo, ma è quello che è accaduto in Veneto, il 16 luglio scorso, all'ospedale San Martino di Belluno. Ma era solo un'altra notte ordinaria di superlavoro per il personale del reparto. Infatti, controllando i tempi di attesa, che sono accessibili in tempo reale sul sito www.aulss1.veneto.it, è facile vedere che in questi giorni d'estate non si scende mai al di sotto dei 130 pazienti nelle 24 ore, visti dai medici del pronto soccorso del San Martino. Non attendono solo i verdi o i bianchi, ovvero pazienti non urgenti, ma anche i gialli, ovvero persone che hanno un parametro vitale alterato, o comunque una condizione di discreta gravità.