BELLUNO - Altro giorno, altra gara, stesso esito. Thomas Serafini si conferma, infatti, come il miglior mezzofondista azzurro. La giornata conclusiva del Campionato italiano Junior, in svolgimento sulle piste e le pedane del Raul Guidobaldi' di Rieti, ha visto nuovamente il talento bellunese dell'Athletic Club Firex imporre la sua legge anche nei 1500 metri.

IN CARICA

Campione in carica, Serafini arrivava a Rieti forte anche del miglior tempo di accredito - 3'4683 - inferiore ai minimo' imposto dalla Federatletica per la partecipazione alla rassegna iridata di Cali (Colombia). Con queste premesse, e visto il successo nei 3000 di sabato, logico che gli altri atleti siano stati costretti a cercare di inventarsi qualcosa per mettere in difficoltà Serafini. Che, per parte sua, al via della seconda serie, quella con i detentori dei migliori tempi, si è sistemato in terza posizione, lasciando ai vari Morotti, Bouchouata, Caiani e Roani l'onere di dettare il ritmo.

Che, però, non fosse giornata per la concorrenza lo si è visto ai 500 finali, quando Roani ha tentato il tutto per tutto, producendo il suo allungo. Serafini, infatti, ha reagito immediatamente, rinvenendo sul romano e alzando a sua volta il ritmo delle sue cadenze. Un'accelerazione che ha rapidamente scavato un solco con gli avversari. Tra i quali il solo Morotti ha cercato, in dirittura d'arrivo, di serrare, ma Serafini è riuscito a controllare il ritorno dell'atleta bergamasco, chiudendo in 3'5395.

L'ASSENZA

Non si è, invece, presentato al via Samuel Mazzucco (Atl. Dolomiti) che risultava iscritto. Normale che in casa Athletic Club si respiri aria di grande soddisfazione.

IL COMMENTO

«Thomas si conferma atleta di grande spessore - commenta il presidente Ettore Sommacal - capace di leggere' ogni gara e dosare lo sforzo. Ma voglio spendere una parola anche per gli altri nostri atleti in gara a Rieti: Marta Chiocchi, Nicolas Cecchet ed Edoardo Dal Magro sono stati autori di ottime prestazioni e si meritano un grande applauso».