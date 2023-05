Appena qualche mese addietro aveva avuto un incontro ravvicinato col destino. Era la fine di ottobre e Martina Valmassoi stava arrampicando in Trentino quando le era caduta addosso una scarica di sassi. Grazie ai riflessi aveva potuto limitare i danni rinunciando, però, alla trasferta in Thailandia, sede dei Mondiali di corsa in montagna e trail. Atleta a tutto tondo - sci nordico, sci alpinismo, corsa in montagna, arrampicata, ultra trail - la cadorina non si è persa d'animo e si è impegnata, con la medesima passione, nel processo di riabilitazione. E i risultati già si sono visti. Martina si è presentata al via della Transvulcania by Umtb (una delle prove che permettono di ambire alla partecipazione all'Ultra Trail du Mont Blanc), andata in scena sull'isola di La Palma, e subito ha calato l'asso fermando il cronometro a 9h09'13", lasciando gli altri gradini del podio alla polacca Lewandoska (9h21'40") e alla sudafricana Mackenzie (9h28'06"). A rendere durissima questa prova è il fondo - sabbioso prima, roccioso poi - che si aggiunge alle alte temperature delle Canarie. Insomma: i 72 km (4.600 metri dislivello positivo, 4.300 negativo) hanno rappresentato un test probante per l'atleta cadorina.



L'AMERICANO

Dalle Canarie agli Stati Uniti, per la prestazione di rilievo di Alessio Sommacal. L'ostacolista bellunese - negli States per seguire il corso di biologia molecolare e cellulare alla California State Polytechnic University Pomona - non ha mai accantonato la passione per l'atletica. Al punto che, la scorsa stagione, oltre a contribuire ai successi del suo College nelle sfide interuniversitarie, aveva conquistato il bronzo nei Tricolori Under 23 (ne compirà 22 a novembre) e l'accesso alla finale degli Assoluti, sempre negli amati 110 ostacoli. Con tutto questo, non può non destare stupore e ammirazione la notizia che Alessio ha chiuso in 52"13 una prova sui 400 hs! È il suo personale, il record provinciale, il miglior crono azzurro U23 e il secondo assoluto del 2023. Stupore perché il passaggio dagli ostacoli alti a quelli bassi implica un approccio totalmente diverso; una consistente diversità nella durata della gara; una cadenza non paragonabile tra i 3 passi di intervallo della prova breve e i 13/16 di quella lunga. Ma le novità non spaventano Alessio, al contrario rappresentano uno stimolo per portare un po' più lontano i propri obiettivi. E, ovviamente, per cercare tutti i modi possibili per raggiungerli!