FELTRE - Nel mondo dell’hockey su ghiaccio la figura dell’oriundo è comune, spesso si tratta di giocatori nordamericani di origini italiane, altrettanto spesso, se sono validi, finiscono presto nell’orbita del Blue Team, la nazionale azzurra. Ma ieri nella sala degli Stemmi, gli oriundi per una volta venivano dall’Ucraina. A sorpresa l’Hockey Feltre ha annunciato infatti l’ingaggio di 3 giocatori di quella nazione, martoriata dai bombardamenti russi, qui tesserabili come italiani, proprio in virtù di una norma introdotta a luglio 2023. Un modo che la Federazione sport del ghiaccio ha scelto per sostenere gli hockeisti ucraini.

LA PRESENTAZIONE

Nel tardo pomeriggio, all’inizio di una festa prolungata fino alla serata, nella Sala degli Stemmi del Comune di Feltre, l’ Hockey Feltre ha presentato quindi il suo “mondo”. Dal direttivo della società ai numerosi atleti che difenderanno i colori feltrini nella prossima stagione sul ghiaccio. Una cerimonia da alta uniforme quella proposta dai biancorossi che continuano così a tenere alta l’attenzione su una realtà che ha regalato, grazie alla prima squadra e a tutte le under, grandi soddisfazioni nella scorsa stagione. Durante la bella passerella di presentazione delle squadre è arrivata anche una sorpresa che renderà ancora più interessante la prossima stagione dei picchi. Al gruppo della prima squadra, arricchita già da due elementi stranieri (l’americano Eruzione e il ceco Blaha) e già presentati al pubblico, si sono aggiunti altri 3 stranieri di nazionalità ucraina ad allungare il roster a disposizione dell’head coach Alessandro Fontana, allenatore di esperienza arrivato dall’Alleghe, al suo esordio in panchina con il Feltre. Lo scorso anno i biancorossi sono arrivati a un passo dalla promozione in Italian League (Ihl, l’ex serie B), raggiunta poi grazie alla rinuncia del Pinè, che nella finale di Division I (la serie C) aveva avuto la meglio proprio sui feltrini. E la formazione presentata ieri promette veramente di fare faville.

I PROTAGONISTI

«A luglio la Federazione internazionale ha proposto alle affiliate europee la possibilità di tesserare i giocatori ucraini come fossero appartenenti alla nazione della squadra in cui sarebbero andati giocare. La Fisg ha accettato e il Feltre ha subito iniziato a lavorare per avere questa possibilità. Non è stato semplice, specie per i risvolti burocratici, ma ci siamo riusciti. I giocatori sono a Feltre già da qualche tempo, ma i visti sono arrivati solo qualche giorno fa». A iniziare da quello per Bogdan Stupak, «giovane attaccante con esperienza in campionati esteri. L’ultima stagione ha giocato in prima lega lituana, una presenza nella nazionale senior ucraina», spiega Cassol. Che poi presenta Vladislav Lysenko: «Difensore, tutta la carriera fra prima e seconda lega russa, 15 presenze in Khl, nazionale russa U18, ultima stagione nella prima lega polacca». Ultimo ma non per importanza Dmitro Nimenko detto Nemo «centro di ruolo nella linea d’attacco - dice Cassol -, ultima stagione nella lega francese, titolare fisso della nazionale ucraina di cui è assistente capitano».

LO STAFF

Questi i componenti del direttivo: vicepresidente Emma Cossalter, consiglieri Thomas Pellin, Ferdinando Coppa (capitano del Feltre di serie A nel 1997), Cristian Campigotto, Luca Vettorata ed Edy De Boni. Non sono mancati gli interventi del vicesindaco di Feltre, Claudio Dalla Palma, dell’assessore allo sport Maurizio Zatta, della presidente del Comitato veneto Fisg, Manuela Ronchin, e del presidente della Lega italiana hockey, Walter Andriolo. Alla fine, tutti in Piazza Maggiore per un ricco rinfresco.