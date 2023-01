BELLUNO - Settantuno case, 26 tra negozi ed alberghi, 5 capannoni, poi garage laboratori e terreni. L'unico mercato che non conosce crisi è quello delle aste giudiziarie: questi i numeri che si leggono sulla pagina dedicata alle aste del Tribunale di Belluno. Pezzi di storie di vita che vanno all'asta. Dagli alberghi come l'Olivier del Nevegal che tornerà in vendita il 24 gennaio con prezzo base di un milione 200 mila euro, al prestigioso appartamento di Cortina, nel condominio a 200 metri da Corso Italia con due terrazze panoramiche sulla Conca. O ancora un negozio da un milione di euro in via Vecellio a Belluno. Addirittura degli appartamenti tra Alano e Quero venduti a 16, 13mila euro. Il record ad Arsiè: un fabbricato su tre piani fuori terra composto da due unità a 8 mila euro. Ma in un giro di affari milionario, come conferma Aste33.

IL BILANCIO

Aste33 è una casa d'aste nata nel 2016 che si occupa di vendite e dismissioni di patrimoni mobiliari e immobiliari provenienti principalmente da procedure concorsuali, pignoramenti, eredità giacenti e liquidazione. Ha sede a Treviso ed ha trattato 425 unità tra abitazioni, terreni, immobili commerciali e capannoni tra le provincie di Treviso e Belluno. Traccia il bilancio per l'anno appena concluso, durante il quale ha registrato la vendita di 425 unità immobiliari, per un importo totale di 51.700.000 euro, e di numerosi beni mobili, dagli autoveicoli alle attrezzature e macchinari da lavoro fino a beni di lusso e antiquariato provenienti da collezioni private (sono stati battuti oggetti firmati da celebri maison come Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Bvlgari, Jaeger - LeCoultre). «L'asta telematica nel 2022 - spiegano - è risultata essere una modalità molto apprezzata, e i vantaggi non riguardano solo gli offerenti, ma tutti gli attori coinvolti».

CORTINA

Tra i beni immobili di cui Aste33 ha trattato la vendita nel 2022 si ricordano un lussuoso appartamento a Cortina D'Ampezzo, in località Alverà, venduto a 1.230.000 euro (oltre al famoso Ippodromo Le Padovanelle di Padova aggiudicato per circa 2.000.000 euro. Da sempre Cortina è un richiamo per tanti investitori e quando si celebrano le vendite al piano terra del Tribunale di Belluno c'è sempre una folla. Attualmente in vendita quattro immobili che vanno dall'appartamento citato, del Condominio Villa Luciana in via Marangoni, 12, vicino a Corso Italia, ad una abitazione aZuel di Sopra per mezzo milione. Poi ci sono due multiproprietà all'hotel Cristallino vendute a prezzi che vanno dai 2 ai 10mila euro.

GLI ALBERGHI

Ma quello che salta all'occhio sono gli alberghi. Oltre all'Olivier del Nevegal, l'albergo di Val di Zoldo Sporting di via Pecol Nuova, 7: valutato un milione e 800mila euro viene venduto con prezzo base di 793mila euro partendo da offerta minima di 594.900,00 euro. Prezzo base di un milione di euro invece per il ramo d'azienda avente per oggetto l'attività di albergo, bar, ristorante alle insegne Hotel Alleghe e Ristorante N'Zunaia. Si tratta in parte di una struttura turistico ricettiva classificata 3 stelle ad Alleghe in corso Italia,21, e in parte commerciale (negozio con proprio magazzino); la capacità ricettiva autorizzata è di complessivi 25 posti/letto, in 14 camere; altre 2 camere sono destinate ad uso privato del conduttore dell'attività.