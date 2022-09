BELLUNO - Case pignorate, in vendita a prezzi stracciati e molte delle quali finite anche in saldo con sconti che sfiorano il 60 per cento rispetto alla base d’asta iniziale. Base che, solitamente, è già fortemente sotto al valore di stima dell’immobile. La fotografia di una provincia sempre più in difficoltà, ma anche di come il sacro mattone di un tempo sia ormai diventato l’incubo di chi si ritrova magari ad ereditare la vecchia casa dei nonni, la si può scorgere sul portale delle aste giudiziarie “Enti e Tribunali”.

Un lungo elenco di immobili, soprattutto ad uso civile, è finito nella rete dei pignoramenti. Gente che non è riuscita a saldare un debito e che per questo si è vista togliere il bene primario su cui ogni famiglia conta, soprattutto nel Bellunese dove l’orgoglio di costruirsi una casa è stato uno dei motori delle grandi migrazioni del secolo scorso.

Sono oltre 210 gli immobili finiti all’asta con una buona concentrazione nell’area tra la città capoluogo e Limana che ne è ormai l’immediata periferia, sinonimo di comodità per chi lavora in città.

Complessivamente il valore che Stato e banche si contendono è di quasi 40 milioni di euro, come dire, facendo a media dei “polli”, circa 200 euro a testa per ogni abitante della provincia. Si tratta ovviamente dell’importo complessivo calcolato sulla base d’asta di ciascun immobile e non sulla stima, ma soprattutto si tratta di un valore aleatorio perché la prevalenza di quegli immobili difficilmente viene venduta. Basta spulciare le date di pubblicazione della prima asta per capire come anche le case in saldo non siano invitanti. Alcune risalgono addirittura al 2015, il ché significa che nessuno si è fatto avanti nel corso dei vari tentativi di bando. Nel frattempo l’immobile continua a scendere di prezzo. E a restare invenduto.

A Limana, ad esempio, c’è un appartamento in vendita per 14mila euro, ma dal 2018 nessuno si è fatto avanti. E sempre a Limana ce n’è un altro per 10mila euro, anche in questo caso invenduto dal 2019. Restando ancora in zona, nella parte dei “saldi”, si può trovare un nuovissimo appartamento per 52mila euro, cifra scontata del 58 per cento rispetto alla richiesta iniziale di 125.100 euro avanzata ancora con la prima asta del giugno 2019. Ancora a Limana troviamo altre due unità abitative scontate, entrambe del 44 per cento per un totale di vendita sceso a 11mila euro. Cifre che si avvicinano ad alcuni garage in vendita a Ponte nelle Alpi, e anche questi rimasti invenduti addirittura d 10 anni. Anche in montagna non si fanno affari: ad Auronzo, infatti, un appartamento di 95 metri quadrati, messo inizialmente all’asta per 230mila euro, è nell’elenco dal 2012.

E poi c’è un capitolo alberghi: in Val di Zoldo, in via Pecol Nuovo 7, è all’asta un hotel risalente agli anni Ottanta del valore stimato di 1 milione 880mila euro e all’asta per 1 milione 57mila euro con offerta minima di 793 mila euro. Un altro si trova a Farra, in Alpago, in via Calvi, all’asta per 250.740 euro, su una stima di 445.760 euro, con offerta minima di 188mila euro. Altro albergo, storico, è quello del 4 Valli a Faè di Longarone da tempo in vendita ma ancora fermo: il prezzo base è di 230mila euro.

L’elenco è lungo e non mancano gli immobili commerciali o addirittura intere aree residenziali. Solo i compratori stentano ad arrivare.