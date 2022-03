LONGARONE - Al compimento del cinquantesimo anno d’età, lo storico Hotel 4 Valli di Longarone , un punto di riferimento non solo per il comune ma anche per i viaggiatori della statale 51, va all’asta. La notizia è comparsa sul sito di annunci di aste giudiziarie che riporta i dati della procedura seguita per il Tribunale di Belluno dal giudice Federico Montalto. Tutto inizia con la sentenza di fallimento della società che lo gestiva, del 18 maggio del 2021, come si vede dall’estratto pubblico. Attualmente il bar, ristorante e albergo sono ancora aperti e funzionanti. Ma è sottolineato nella procedura d’asta: «Il ramo d’azienda “4 Valli” è attualmente gestito da terzi», con l’obbligo di rilascio entro 60 giorni una volta che verrà aggiudicato al compratore. Il prezzo base dell’asta per una fetta di storia di Longarone, dove sono passate generazioni è di 360mila euro.

L’AVVISO

Questo il testo dell’annuncio: “ Cessione di ramo d’azienda per l’attività alberghiera denominato Hotel Quattro Valli” , composto da beni immobiliari e di servizio . L’unità immobiliare a destinazione turistica, ovvero l’albergo di via Faè civico 22 ha una superficie di circa 752,39 metri quadrati ed è composto da 21 camere da letto di cui 17 doppie, 4 triple, per complessivi 46 posti letto. Si sviluppa su 4 piani fuori terra oltre ad un piano sotto strada, all’interno del supercondominio denominato “Complesso 4 Valli”. Andranno all’asta anche i beni mobili e strumentali necessari all’esercizio dell’attività, le relative e l’avviamento. L’immobile , come si legge sull’annuncio, è stato stimato avere un valore di 360mila euro : l’offerta minima è stata fissata a quota 270mila euro e, in caso di gara, gli aumenti avranno un rilancio di 5.000 euro ogni volta. Il Quattro Valli andrà all’asta prossimo mese di aprile, giovedì 28, e le offerte dovranno arrivare al la sede della casa d’aste Aste che si trova a Treviso, in via Strada Vecchia di San Pelajo, al civico 20.