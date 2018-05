Quella casa a Cortina contesa all'asta: l'imprenditore la porta via per â€‹2milioni 385mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA - Più di un'ora di battaglia ieri in aula in Tribunale per aggiudicarsi all'l'. Ha vinto un, che si è aggiudicato la casa a. Ha battuto l'ultimo offerente rimasto in gara a suon di. L'appartamento che si trova al primo piano di un edificio all'inizio di via Alverà, nell'area residenziale di Pocol, è di, un posto auto, una cantina e una porzione scoperta. All'interno ci abita la proprietaria, ormai ex. La base d'asta era di un milione 539.Ieri mattina, come sempre accade quando ci sono immobili ampezzani in vendita, c'erano tante persone all'asta che si è svolta nell'aula al piano terra del Tribunale. Per la casa di Pocol erano arrivate: la più alta era di un milione 150mila euro. A quel punto è stata aperta la gara tra gli offerenti, con rilanci minimi di 5mila euro. C'è stata subito un'offerta di un milione 450mila euro, poi si è andati a salire. Ce ne sono stati parecchi di rilanci. A contendersi l'immobile imprenditori arrivati, oltre che da Trieste, da Treviso e da altre province venete...