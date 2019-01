Restart Dolomiti a Villa Patt di Sedico: dall'asta 21mila euro per gli alluvionati

di Egidio Pasuch

Ha fruttato oltre 21 mila euro l’asta di beneficenza per aiutare la montagna bellunese devastata dagli eventi meteorici del 29 ottobre che si è tenuta ieri pomeriggio a Villa De Manzoni, ai Patt di Sedico, gestita dalla Proloco e messa a disposizione dall’amministrazione provinciale. L’iniziativa era proposta all’interno del progetto Restart Dolomiti proposto da DoloMitici! (profilo Facebook con oltre 81 mila membri) e rappresentava, come spiegava l’organizzazione «un esempio di come la solidarietà, la bellezza e la forza, possano essere volano per ripartire». E di come l’arte – è stato suggerito a fine manifestazione da Matteo Da Deppo, il critico d’arte che ha commentato le varie proposte - possa concorrere a disarmare un mondo sempre più violento. E l’arte ha vinto, in effetti, guardando alle cifre offerte per il centinaio di opere messe all’asta