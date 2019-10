di A.Z.

Un abbraccio liberatorio con la mamma e quattro suoi amici che per l’intera mattinata non lo hanno perso di vista per un istante ed hanno seguito tutte le fasi dell’udienza. Per H. H. operaio 23enne è la fine di un incubo dopo due anni di processi e sei mesi di arresti domiciliari.La sentenza è arrivata alle quindici nel palazzo di giustizia di Belluno, a leggerla è stata la presidente del tribunale Antonella Coniglio che presiedeva la Corte. Determinante è risultata la ricostruzione del suo avvocato, il trevigiano Alberto Gavioli, che ha spiegato come in realtà il suo assistito sia uno che ha un fascino particolarmente ben accolto sulle donne e un carattere deciso. Aggiungendo che forse sono stati episodi di gelosia tra alcune ragazze ad aver sollevato il polverone. Un sentimento, questo, che avrebbe fatto finire il ragazzo nei guai. Le accuse per lui erano gravissime: violenza sessuale su tre ragazze, una di 19 e due minorenni di 16 e 13 anni.