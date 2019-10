Furti, grandine, allagamenti, arriva l'assicurazione di comunità: i prezzi

BELLUNO - Se almeno 200 cittadini vi aderiranno gli abitanti di Belluno avranno una «assicurazione di comunità» che li proteggerà da furti, da danni atmosferici o da entrambi gli eventi. È la proposta rivolta oggi 10 ottobre dal sindaco, Jacopo Massaro, in seguito ad un accordo con un broker assicurativo, che prevede un premio annuo di 35 euro per i furti in casa, di 65 per i danni e di 100 per la copertura di entrambe le eventualità.

