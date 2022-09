BELLUNO - Ad un secolo esatto dalla sua fondazione, sabato 24 settembre, proprio per festeggiare cento anni della scuola dell'infanzia con nido integrato Divina Provvidenza' di Cusighe, sarà inaugurata la mostra 100+100: una comunità narra la storia della propria scuola. Ma l'aspetto storico e rievocativo è solo uno dei tasselli che, attraverso un programma distribuito in più di due settimane e che si concluderà domenica 9 ottobre, si intende raccontare. C'è uno sguardo a quello che la Divina Provvidenza è stata, ma anche a quello che ancora si propone di essere per il territorio con lo sguardo al futuro ed ai prossimi cento anni di attività. Il palinsesto è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa con Fulvio De Bon, presidente del Comitato di gestione della scuola e coordinatore del gruppo Smeraldo che ha gestito l'intero programma di iniziative, Lucia Perale, fino allo scorso anno scolastico coordinatrice della scuola e del Gruppo, Anna Muller attuale coordinatrice, Rita Spagnoli componente del Gruppo, Stefano Sala e Rossella Maset, il primo direttore della filiale di Banca Prealpi San Biagio, la seconda responsabile comunicazione e relazioni esterne dell'Istituto di credito.

COMUNITÀ AL CENTRO

Un programma nutrito, si diceva, che lo ha ricordato De Bon - mette al centro la comunità. Sarà infatti proprio quest'ultima a raccontare la storia della propria scuola, mentre una decina di appuntamenti speciali avranno il doppio compito di festeggiare quanto già realizzato e di continuare a tracciare la strada da seguire. Saranno, insomma, oltre due settimane pensate per far rivivere al territorio e a tutta la comunità locale il significato e l'importanza di una vera e propria istituzione che ha formato e forma centinaia di bambini e bambine. Un numero ricorrente il cento che ricorre anche nel computo del numero dei volontari che nel corso del secolo di vita della scuola si sono impegnati gratuitamente per sostenere ed aiutare in modi diversi le attività promossa dalla Divina Provvidenza. «La Divina Provvidenza ha formato intere generazioni della nostra comunità locale - hanno detto Sala e Maset a nome della Prealpi - e non potevamo che sostenere con grande entusiasmo gli appuntamenti ideati per il centenario. Scuola e istruzione rappresentano un elemento fondamentale per permettere al territorio di prosperare e sono al centro delle iniziative che stiamo rendendo possibile grazie ai 3 milioni di euro di utile destinato ad attività beneficenza».

IL PROGRAMMA

Questo, oltre alla già citata mostra (24 settembre-9 ottobre, dal lunedì al venerdì, 16-19; sabato e domenica 9-12 e 16-19) che sarà allestita nel salone della parrocchia di Cusighe, il programma. Festa comunitaria: domenica 25 settembre (ore 10), campo sportivo di Cusighe. Progetto A.G.A.T.A. a scuola: venerdì 30 settembre (ore 17). Festa dei volontari (pranzo): sabato 1° ottobre (ore 12,30), campo sportivo Cusighe. Domenica 2 ottobre (ore 16, chiesa di Cavarzano) concerto dei cori Belluno Young Voices e Mani Bianche Belluno. Venerdì 7 ottobre con La solidarietà lungo un filo smeraldo con videocollegamento tra i bambini delle scuole gemellate di Nakoba e Cusighe. Il giorno dopo incontro culturale Ieri, oggi, sempre: il valore dell'infanzia (ore 9-12, sala parrocchiale di Cavarzano) con le formatrici Lucia Trevisan ed Elena Antolini. Alla sera (20,30, chiesa Cusighe) concerto del fisarmonicista Ivano Battiston e del soprano Liana Maeran. Domenica 9 ottobre Festa dei bambini e delle famiglie.