Entra nel bar con un'ascia in mano: 25enne eroe lo disarma

di Olivia Bonetti

SEDICO - Ha 25 anni. Ha visto una situazione di pericolo e non ci ha pensato due volte: è intervenuto, disarmando D.V., il 21enne che, nel pomeriggio di giovedì, impugnando un'ha fatto temere il peggio a chi era in piazza della Vittoria. Il suo nome è sulla bocca di tutti in paese. Non quello del 21enne, ma quello del 25enne che è diventato quasi un eroe. Lui però non vuole clamori, tanto che non ha autorizzato nemmeno a mettere il suo nome per esteso. È Maichael, 25enne sedicense. Giovedì pomeriggio ha disarmato il 21enne armato di ascia. È intervenuto prima dell'arrivo dei carabinieri. «Era appena entrato al bar Centrale - raccontano i genitori del 25enne