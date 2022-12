FELTRE - Gli ascensori di Campo Giorgio (per l'accesso al centro storico) riprenderanno la loro attività nei giorni successivi alle festività. Questo è la certezza che emerge dal consiglio comunale, assenti Adis Zatta arrivato alle 17.50, Alessandro Del Bianco arrivato alle 18.10 e Cristian Tatto, che si è tenuto ieri alle 17, finito poco dopo le 18.30, sul Colle delle capre, ma come in quasi tutte le situazioni c'è un però che viene spiegato con precisione durante il dibattito in aula consiliare dall'assessore ai lavori pubblici, Andrea Bona: «L'attività dell'accesso meccanizzato in Cittadella riprenderà l'attività dopo le feste e si fermerà nuovamente quando riaprirà il cantiere nel Belvedere.

LO STOP

I lavori si sono fermati a novembre a causa delle temperature e della mancanza di materie prime dovrebbe chiudersi definitivamente verso la fine di marzo». Questa è la tempistica a cui va aggiunto anche il punto legato alla videosorveglianza della struttura obbligata da normative nazionali sugli ascensori che vengono paragonati a impianti a fune. Su questo punto e sul derivante servizio di vigilanza necessario è intervenuto Sebastiano Slongo, consigliere comunale con delega alle manutenzioni: «Per ottemperare alle normative vigenti e offrire quindi un servizio di vigilanza e controllo negli orari di apertura si rende necessario affidare il servizio esternamente ed è stata scelta la Bellunum srl». Ditta che svolge lo stesso servizio presso il parcheggio e scale mobili di Lambioi a Belluno.

I PARTICOLARI

Il punto in discussione riguardava l'approvazione del contratto di servizio alla Bellunum, testo che però non è stato presentato in aula per ritardi non dipendenti dal comune di Feltre. La votazione ha avuto luogo lo stesso e con le dovute rassicurazioni che il testo ripassasse in commissione prima dell'approvazione anche la minoranza ha dato il benestare. Breve confronto c'è stato sugli orari di apertura degli ascensori, sul loro effettivo utilizzo e sulla necessità di assegnazione alla Bellunum della sorveglianza. Nelle parole dei consiglieri di minoranza Adis Zatta e Paolo Perenzin: «Chiediamo che si possa ottenere la massima apertura dell'impianto (la proposta è: da lunedì a giovedì 6.30-22-30; venerdì e sabato 6.30-00.30; festivi 8-22.30) per consentire l'utilizzo durante eventi di lunga durata serale come le serate del teatro o il Palio e anche per ridurre le soste di auto in Cittadella. Non è pensabile mettere in turno serale gli agenti di polizia locale per multare chi parcheggia dove non dovrebbe». Questo è il primo passo, l'approvazione dopo la stesura del contratto.

GLI ALTRI PUNTI

Approvato il piano delle alienazioni con attenzione posta da Paolo Perenzin sull'ex macello in via Monte Grappa: «Spero che venga chiuso il possibile, le trattative erano già avviate, accordo con il Demanio per l'assegnazione ai Carabinieri perché credo che l'area difficilmente sopporti una nuova attività commerciale». La rassicurazioni del caso sono arrivate dall'assessore Bona. Il consigliere Giovanni Pelosio si concentra sull'edificio di edilizia residenziale pubblica (Erp) in via Campo Mosto con spiegazione del sindaco Viviana Fusaro: «L'edificio è soggetto a vincolo che può essere eliminato indicando altri edifici per la destinazione Erp. Sono appartamenti di grandi dimensioni occupati da persone ormai rimaste sole».