BELLUNO - In Italia si contano sulle dita delle due mani. Di certo lei è l'unica nel Veneto ad aver ottenuto il titolo di consulente KonMari (marchio registrato): esperta in decluttering ovvero l'attitudine ad avere l'essenziale tra le mura domestiche e ad eliminare gli oggetti superflui. Semplice? Basta ascoltare Francesca Stracuzzi, 45enne bellunese laureata in commercio estero a Ca' Foscari, iscritta all'albo Apoi (Associazione Professional organizers Italia). «Aiutiamo a migliorare la vita attraverso il riordino, per ritrovare un pizzico di felicità ottimizzando gli spazi, magari anche svuotando l'armadio». Ne è sicura Francesca. Lo vede nei riscontri, dai messaggi di gratitudine che le arrivano: «Rimediare al sovraccarico, che è anche mentale, aiuta a fare chiarezza dentro di noi», sintetizza Stracuzzi che segue il metodo ideato dalla giapponese Marie Kondo.

Lascia il posto fisso per la professione del cuore

Mamma di tre figlie di 4, 13, 16 anni ha lasciato il posto fisso per seguire «la professione del cuore e offrire consigli pratici, adatti a tutte e a tutti». Mamme, adolescenti, capitani di industria o loro impiegati dalla scrivania stracolma: «Perchè a qualsiasi età e in qualsiasi situazione si può pensare al benessere che dà il decluttering, cioè lo sgomberare. Si risparmia tempo, fa risparmiare denaro, porta benessere generale alla persona. E si tratta di una abilità che si impara, come l'andare in bicicletta». La sua battaglia è contro quel tipo di accumulo che impedisce di aprirsi al futuro, a un nuovo stile di vita.

Alle donne

Stracuzzi è partita dall'esperienza, dal contatto con le amiche che mancavano di capacità organizzativa. «Donne che lavorano e gestiscono la quotidianità dei tempi familiari. Hanno una casa in perenne stato confusionale perchè, per la loro forma mentis, non sono in grado di trovare un posto alle cose, portando, a cascata, ad uno stress che ricade sui familiari, con tanto di relazioni che possono divenire conflittuali». «Il mio punto di partenza è capire lo stile di vita e la situazione di disagio e osservare tutte le stanza della casa. Quindi si inizia dalla parte più facile, dall'armadio, perchè la categoria dei vestiti, che ha un impatto importante nella casa, è la più semplice da gestire». Il secondo passaggio riguarda i libri: «Un suggerimento a chiunque ha una libreria: provate ad organizzarli in base al colore della costola, l'impatto visivo è rilassante, risulta quasi un arredo». Ma sono molte altre le soluzioni per selezionare e fare cernita. «Tenendo presente, comunque, che il riordino è solo uno strumento, non la destinazione finale».

Gli adolescenti

È speciale, anche nel linguaggio, il laboratorio che Francesca ha messo in piedi con destinazione ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 anni: intanto vanno cancellate dal vocabolario le parole ordine e riordino. «Sarebbe già motivo di allontanamento. Ecco che il progetto si chiama Decluttering teenagers. Prima c'è la presentazione, gratuita, ai genitori dando consigli su come sopravvivere ad una camera dove pantaloni, T-shirt e quaderni sono ben mescolati, a pile, su sedie e letto. «L'adolescente è per natura disordinato. Vive un momento di cambiamento e la sua stanza lo rappresenta. La sedia con tanti vestiti è specchio del suo sovraccarico mentale». Il riscontro, da parte di mamme e papà, è positivo: «Mi dicono di figli che per la prima volta si sono rifatti il letto. E hanno deciso di prendersi cura del loro spazio». Piace anche ai ragazzi, infatti, il sistema della piegatura in verticale, una delle dritte fornite come base: «Non i rotolini, qui si punta sui rettangoli, per magliette e felpe che stanno in piedi da sole e sono facilmente individuabili». E che dire di tutta quella roba sopra alla scrivania di ogni studente?: «Se c'è confusione viene meno la concentrazione. E, istintivamente, tutti scappiamo dalla confusione. A volte si diserta la scrivania perchè è troppo piena, perchè disturba e distrae. Magari si va sul tavolo di un'altra stanza». Lo stesso discorso vale per chi vive otto ore al giorno in ufficio. «Lo dicono le statistiche: sul posto di lavoro si perde una settimana all'anno per andare a caccia di ciò che non si trova, che siano oggetti fisici o digitali». Ecco che anche un'azienda può migliorare, e corsi specifici sono organizzati in modo da suggerire un sistema «che permette di lavorare in modo sereno e con maggior produttività». Anche i più piccoli, infine, possono imparare che se si rimettono i giochi al loro posto poi li si ritrova più facilmente: «Nei laboratori per bambini l'attività deve avere il sapore del gioco. Si usano filastrocche e storielle». Provare per credere con questo esempio di scuola montessoriana: «Date a dei bambini tanti calzini spaiati e dite di trovare il fratellino, vedrete quanto piace».