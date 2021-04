Va a prendere la legna, muore stroncato da infarto il giorno dopo il suo compleanno

ARSIÈ - Ieri in piazza Guglielmo Marconi ad Arsié non si parlava che della morte improvv i sa di Giovanni. Il pensionato Enel residente a Mellame, Giovanni Mores, è morto il giorno dopo aver compiuto 74 anni stroncato da un infarto di fronte alla catasta di legna. Inutili i soccorsi della figlia infermiera e del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo.

LA TRAGEDIA

Era sabato dopo pranzo quando in tanti hanno udito l’ambulanza arrivare a sirene spiegate nella f razione di Mellame. È andata nell a casa in via della Fevera, la strada ch e dalla provinciale di Col Perer sale dalla destra salendo da Arsié. Giovanni Mores era uscito a prendere la legna quando si è sentito male accasciandosi a terra. Sono iniziate subito le manovre rianimatoria prima della figlia, alla quale sono subentrati poi i soccorritori del 118. Purtroppo per l’uomo, 74 anni privo di patologie e dal fisico forte non c’è stato nulla da fare. Era morto sul colpo. LA

TESTIMONIANZA

La famiglia ieri era chiusa nel dolore, nella casa di via della Fevera , al civico 12, con la moglie Natalia Del Marco provata e affranta. Racconta con forte dolore , di suo marito dei loro 53 anni di matrimonio e di come tutto sia finito tragicamente sabato. « Giovanni Mores è morto improvvisamente - dice affranta - . È stato mio marito per 53 anni. È morto ieri ( sabato 17 aprile ndr) intorno a lle 14,30 ». « Il giorno prima , il 16 aprile , aveva compiuto gli anni 74 - continua -. Era nato qui a Mellame. E abbiamo u na figlia unica di nome Patrizia , nata nel 1974 ». « Giovanni ha lavorato all’Enel come tanti che abitano qui - prosegue la moglie Natalia - . Sabato nel primo pomeriggio era sceso a prendere legna ». Un gesto quotidiano, che di certo non nascondeva insidie. Invece è proprio di fronte alla catasta di legna che è accaduta la tragedia. «Mia figlia ed io abbiamo sentito il rumore della legna che è caduta dal suo braccio - racconta Natalia Del Marco - . Abbiamo guardato giù: Giovanni era per terra . Patrizia , che è infermiera all’ospedale di Feltre , è scesa di corsa e ha cercato di rianimarlo. Abbiamo mandato un messaggio con richiesta di soccorso ed è arrivata poco dopo l’ambulanza. Gli intervenuti hanno continuato la rianimazione: Giovanni era morto » . « Lo saluteremo da qua n oi di famiglia», conclude la moglie. Infatti non sono previsti funerali. La salma partirà dall’abitazione per andare in cremazione.

IL CORDOGLIO