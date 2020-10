Invade la corsia opposta in curva: schianto frontale, un ferito

ARSIE' - Tradita da una curva perde il controllo della Clio e si schianta contro l'auto che arriva dalla direzione opposta. L'incidente è avvenuto oggi, 5 ottobre ad Arsiè. G.B., 56enne di Cismon del Grappa al volante della Renault Clio mentre percorreva la via Mezzavia nel comune di Arsiè, verso il paese, nell'affrontare una curva destrorsa, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con la Citroën Picasso condotta da E.D. 74enne di Cismon. Le cause dello schianto e l'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri feltrini intervenuti per i rilievi. Solo il conducente della Picasso è stato portato all'ospedale di Feltre per accertamenti. Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA