Arsiè, casa prende fuoco durante la notte: il difficile intervento dei pompieri Foto

ARSIE' (BELLUNO) - Incendio di una seconda casa nel comune di Arsiè, in località Berti. Nesusna persona è rimasta ferita, sul posto i vigili del fuoco.

Notevoli le difficoltà dei pompieri, accorsi da Feltre, Belluno e con i volontari del Basso Feltrino, per raggiungere il posto per l’impossibilità di transito delle autopompe per le strade non percorribili con i mezzi pesanti. I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo con i pick-up con i moduli antincendio boschivo e altri mezzi fuoristrada iniziando le operazioni di spegnimento con le fiamme che bruciavano già il tetto dell’abitazione. le squadre sono riuscite a circoscrivere e spegnere le fiamme evitando un rogo generalizzato di tutta la struttura, comunque gravemente danneggiata. Al momento dell’incendio l’abitazione era disabitata. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause delle fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 2 circa.