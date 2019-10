Arredamont, la fiera che fa risplendere il "legno perduto"

di Gloria Vardanega

Arredamont, la mostra dell'arredare in montagna, inaugurata ieri, puntuale come ogni anno, nel polo espositivo di Longarone Fiere, si conferma come uno dei più importanti eventi legati all'artigianato e al settore dell'arredamento di montagna, arrivando all'edizione numero 42. Quella del 2019 appare estremamente ricca e segna anche quest'anno il tutto esaurito per quanto riguarda gli spazi occupati, con una presenza di «circa 160 espositori e quasi 200 marchi che vengono esposti» come ricorda Gian Angelo...