Litiga con il vicino, 35enne nei guai: sequestrato arsenale pronto all'uso

ARSIE' - Litiga con il vicino, sequestrato un arsenale "pronto all'uso". «Nella giornata di ieri, 14 aprile - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - i carabinieri della stazione di Arsiè sono intervenuti in quel centro per un dissidio tra vicini di casa scoppiata per futili motivi, per vecchie" ruggini". Allo scopo di accertare che i due contendenti non avessero armi che potessero essere usate impropriamente in un momento d'ira, i militari effettuavano un sopralluogo dei luoghi rinvenendo a casa di uno dei due, un 35enne del luogo, una carabina ad aria compressa calibro 4.5 marca Weirauch, una carabina aria compressa marca Gamo cal. 4.6, una Balestra compund con 8 dardi. Le armi, di libera vendita e detenzione, sono state sequestrate per accertarne l'effettiva potenza e per accertare se in qualche modo possano essere state usate nel diverbio. La posizione del 35enne sarà poi definita all'esito degli accertamenti». Ultimo aggiornamento: 12:38