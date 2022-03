Appello per la guardia medica: dalla Sardegna arrivano due nuove giovani dottoresse

FELTRE - Dalla Sardegna a Feltre per svolgere l'attività di guardia medica. È la scelta di due dottoresse, rispondendo all'appello che l'Ulss 1 Dolomiti aveva lanciato, in collaborazione con la conferenza dei sindaci, per trovare medici disponibili a turni di continuità assistenziale. A supporto dell'appello era stato messo a disposizione anche un appartamento, un incentivo economico e la formazione. Le dottoresse Priscilla Baldussu e Aminah Abushalha hanno preso servizio nella giornata di ieri, accolte dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Maria Grazia Carraro. Le giovani professioniste provengono da Cagliari, dove si sono laureate, e, dopo alcune esperienze lavorative, hanno risposto all'appello dell'Ulss Dolomiti e si sono trasferite a Belluno.



LA DECISIONE

«Abbiamo saputo, leggendo in internet, dell'opportunità di svolgere il servizio di continuità assistenziale in Ulss Dolomiti. Ci siamo informate, abbiamo preso contatti con gli uffici ed eccoci qua. Siamo attratte dall'etica del lavoro di questo territorio e dalla qualità di vita che offre. Per noi è una opportunità di crescita professionale e umana», dicono con entusiasmo le dottoresse che ieri sera hanno svolto il primo turno di continuità assistenziale a Feltre. E il fatto che queste due giovani dottoresse abbiano accolto l'appello non può che rendere contenta la dg Carraro, che auspica che altri medici facciano la medesima scelta.



GLI INCENTIVI

Il primo incentivo pensato è stato quello dell'alloggio. Grazie alla disponibilità dei sindaci, sono stati individuati degli alloggi che potranno essere dati in uso ai medici disponibili a coprire almeno 2 settimane di turni di continuità assistenziale. Gli appartamenti, arredati di tutto il necessario, sono già stati individuati nei comuni di San Nicolò Comelico, Cibiana e si sta rendendo disponibile anche un alloggio a Falcade. Ulteriori alloggi sono in fase di individuazione. A livello economico ci sarà un riconoscimento per le ore straordinarie, quindi oltre le 104 ore al mese previste, l'importo orario di 40 euro. Sono in fase di definizione ulteriori riconoscimenti che tengano conto delle difficoltà di operare nelle zone disagiate. Infine, per quanto concerne la formazione, è stato organizzato un corso sull'emergenza e urgenza; il percorso formativo ha preso avvio ieri in modalità online con la prima lezione del primario del pronto soccorso di Feltre Edoardo Rossi. Il corso è anche l'occasione di fare rete e condividere esperienze e competenze.