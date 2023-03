BELLUNO - Con i soldi dell'8 per mille e con risorse proprie della diocesi di Belluno-Feltre, è in corso un progetto di adeguamento di un settore non utilizzato dello stabile del vescovado, in via San Lucano, di proprietà della diocesi stessa destinato ad un'ospitalità al femminile. Un'iniziativa che nasce dalla richiesta, in continuo aumento, di spazi abitativi protetti, adatti a ospitare donne con figli a carico. Un impegno non nuovo per la Chiesa bellunese, visto che proposte analoghe sono già attive in alcune parrocchie, per esempio a Cergnai e a Tambre. Si avverte però il bisogno di strutture in centro a Belluno.



IN PRIMA LINEA

Insomma: mentre anche sul nostro territorio si moltiplicano i casi di disagio abitativo, di persone cioè che chiedono aiuto alle Istituzioni, la Diocesi è in prima fila. Negli anni quest'ultima ha attivato alcune strutture di accoglienza, rese disponibili per emergenze abitative e situazioni di disagio sociale. Ed è eloquente il fatto che esse siano quasi ininterrottamente occupate da singoli o famiglie. Infatti sono numerose le richieste che costantemente giungono dai Servizi Sociali dell'Ulss, dai Comuni, dalla Questura, oltre che da alcune associazioni e gruppi che operano sul fronte sociale.



GLI APPARTAMENTI

È questo, quindi, il contesto in cui è nato il progetto di adeguamento di un settore non utilizzato del vescovado, quello una volta in uso al vicario generale. Qui, con le risorse economiche di cui si è detto, si stanno realizzando tre piccoli appartamenti che saranno destinati a questo scopo. I lavori di adeguamento procedono con qualche difficoltà, dovuta probabilmente alla carenza di manodopera e all'impegno delle imprese del comparto, che negli ultimi tempi sono state fagocitate dalle urgenze per i diversi "bonus". È il motivo per cui la diocesi ancora non si espone a fissare una data di inizio per questo tipo di accoglienza.



RETE DI ACCOGLIENZA

Una volta ultimato, il progetto si inserirà nella più vasta rete di accoglienza che la Diocesi gestisce tramite la propria Caritas. Le strutture più capienti si trovano nel capoluogo e a Feltre. La Casa Emmaus, di proprietà della parrocchia di San Giovanni Bosco in Belluno, è adibita all'accoglienza di persone singole senza fissa dimora: ha 4 posti letto e viene gestita dalla Caritas diocesana. Nell'ambito del "Progetto Ginestra", la stessa Caritas gestisce anche due monolocali di proprietà della Diocesi. Attualmente vi sono ospitate due persone adulte e due minori. Sono invece di proprietà del Comune gli spazi di "Casa Prade", con 7 posti letto, cucina e altri spazi abitativi a beneficio di persone senza dimora, ma essi sono gestiti dalla Caritas diocesana, in unità di intenti con i servizi sociali del Comune. Tra "Casa Emmaus" e "Casa Prade" sono ospitate attualmente 11 persone adulte fisse; ma in questi mesi, presso vari B&B, sono state ospitate diverse altre persone, con una permanenza media di una settimana. A Feltre è attiva una "Casa di prima accoglienza", con 5 stanze per accoglienza notturna di persone senza fissa dimora. È affiancata da una "Casa di seconda accoglienza", con 8 appartamenti per singoli o famiglie. Queste strutture sono di proprietà dell'Opera Beato Bernardino, mentre la gestione è affidata all'associazione "Caritas Feltrina". Attualmente vi sono ospitate 19 persone. La parrocchia di Cergnai, in comune di Santa Giustina, gestisce un appartamento per singoli o famiglie, attualmente occupato da una famiglia ucraina. La parrocchia di Puos d'Alpago, è proprietaria e gestisce un mini appartamento per due persone. La parrocchia di Sedico è proprietaria e gestisce una stanza singola con servizi igienici, per l'accoglienza notturna di persone senza fissa dimora. Degli ultimi giorni è anche l'impegno assunto dalla Diocesi e affidato alla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, che ha prontamente messo a disposizione la parte di abitazione della propria canonica per ospitare 5 profughi ucraini due donne, di cui una con bambino, un giovane, un uomo, che precedentemente erano ospitati nell'ex caserma dei Vigili del fuoco a Belluno. (G.S.)