BELLUNO - «Neghiamo ogni addebito e ribadiamo di aver sempre operato nell’interesse dei cittadini». Siamo alle battute finale dell’inchiesta “A tutto gas”, relativa a una presunta turbativa d’asta che secondo il procuratore Paolo Luca sarebbe stata organizzata da due sindaci e un ex senatore. Proprio loro, ieri mattina, si sono sottoposti all’esame davanti a giudice e pm rispondendo a tutte le domande e ripercorrendo, tramite i documenti, tutte le fasi di questa complicata vicenda. I tre protagonisti dell’inchiesta, accusati di aver turbato la gara del gas, sono l’ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin (avvocato Luciano Perco), il sindaco di Quero e amministratore unico di Bim infrastrutture Bruno Zanolla (avvocato Massimo Moretti), e il direttore tecnico della società, nonché ex senatore ed ex sindaco, Giovanni Piccoli (avvocati Carlo Tremolada e Mario Mazzoccoli). L’udienza preliminare è slittata parecchie volte. Prima perché era stato notificato troppo tardi l’avviso di fissazione dell’udienza. Poi per un errore del procuratore che aveva aggiunto un centinaio di pagine al fascicolo senza avvisare le difese. Gli avvocati hanno poi scelto il rito abbreviato che presenta due vantaggi. Primo: permette di accorciare i tempi del procedimento penale. Secondo: in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena e della metà delle contravvenzioni.

FACCIA A FACCIA

Ieri mattina, di fronte al giudice delle udienze preliminari Elisabetta Scolozzi, si è celebrata la prima delle due udienze con cui si svolgerà, in rito abbreviato, il processo sulla “Gara del Gas”. Giovanni Piccoli ha chiarito e documentato di aver assunto ogni iniziativa e di aver agito nella piena convinzione della necessità di tutelare il patrimonio pubblico della Società e dei Comuni soci. Dopo essersi accorto che poteva sussistere un errore di stima del valore delle reti esistenti, pari a circa 15 milioni di euro, la società Bim, insieme ai Comuni, ha ritenuto doveroso – secondo quanto ricostruito dalla difesa - richiedere la verifica di tale valore in contraddittorio con la stazione appaltante, ossia il Comune di Belluno. Paolo Perenzin ha contestato ogni addebito, rispondendo a tutte le domande e ribadendo – come Piccoli - di aver agito nell’interesse pubblico per tutelare il Comune di Feltre e i soci in modo da evitare qualsiasi ipotesi di danno nei confronti dell’interesse pubblico. Così, quando è venuto a conoscenza del famoso disvalore si è attivato – secondo la sua versione dei fatti - per ottenere la sospensione della gara e un approfondimento della stessa al fine di evitare qualsiasi tipo di danno ai cittadini.