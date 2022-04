CESIOMAGGIORE - Notate uno sciame d'api? Non uccidete gli insetti ma contattate l'associazione Aperina che recupererà le api e vi donerà anche un buon vasetto di miele. È questa l'iniziativa che l'associazione apicoltori l'Aperina di Cesiomaggiore ha messo in piedi con l'obiettivo di salvare le api, che molto spesso in questo periodo trovano casa nei giardini e nelle case dei cittadini, e che alla fine sono destinate all'uccisione. La volontà è quella di salvarle e portarle in un posto sicuro dove possano poi svolgere il loro lavoro.

Nel periodo primaverile, da aprile a giugno, le api per loro natura sciamano; lo fanno con l'intento di moltiplicarsi formando così delle nuove colonie di api. «Di solito spiega il presidente dell'associazione Aperina Remo Corona -, sciamano durante una bella giornata di sole, in orari che vanno dalla tarda mattinata al primo pomeriggio ma anche in orari diversi. Durante la sciamatura, le api escono a migliaia dall'alveare di partenza e spesso si aggrappano su una pianta, un ramo o un tronco e vi rimangono in attesa che l'apicoltore proprietario vada a raccoglierle mettendole in un'arnia formando così una nuova colonia di api. Capita che non sempre lo sciame si fermi nei pressi dell'apiario dell'apicoltore, ma vada in lontananza facendo così perdere la loro presenza alla vista dell'apicoltore.

Volano anche lontano dall'apiario e vanno a posarsi in posti più impensati quali pali della luce, nelle tapparelle delle finestre delle case, nei camini, nelle siepi, nei giardini o tettoie». Corona ricorda che le api sono insetti utilissimi per la natura e protetti dalle leggi, non devono essere uccise o danneggiate inutilmente, chi lo fa può incorrere in sanzioni penali o amministrative. Chiunque può segnalare la presenza di uno sciame d'api al Gruppo Apicoltori Aperina telefonando al numero 346.1337185. Esperti apicoltori provvederanno a raccogliere gli sciami e porli in un'arnia ben custoditi. «Se l'operazione andrà a buon fine, a chi ha segnalato lo sciame verrà consegnato un vasetto di buon miele», afferma Corona. Per favorire la conoscenza del mondo delle api, il Gruppo Apicoltori Aperina organizza un corso per neo apicoltori che si volgerà a Cesiomaggiore in sei lezioni: due lezioni teoriche e quattro lezioni pratiche presso l'apiario didattico Aperina a Seravella. Il primo appuntamento è in programma giovedì questo, 14 aprile. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 346.1337185 o scrivere ad apiremo@libero.it