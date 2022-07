Lettera-appello degli operatori a Zaia: «Serrai, riaprite almeno un tratto»

ROCCA PIETORE - Operatori turistici della val Pettorina preoccupati del loro futuro. Già la sciagura del ghiacciaio sta creando non pochi problemi al turismo della valle, che nulla c'entra con la zona della Marmolada interessata al crollo. E c'è anche la preoccupazione di avere parte delle attrattive naturali, lago di Alleghe e Serrai oggetti a grandi lavori per il loro recupero dai danni provocati da Vaia. Così dopo un sopralluogo un bel gruppo di operatori turistici hanno preso carta e penna e hanno scritto al Governatore Luca Zaia esternando le loro preoccupazioni. Le firme sotto la missiva sono quelle dei titolari del Garnì Ai Serrai, Alimentari La Bottega, Hotel Mrianna, Hotel Genzianella Appartamenti Sol & Nef Alpenhotel La Montanara, Ristorante La Montanara, Pizzeria La Tyrolese Appartamenti B&B La Verda, Negozio Artigiani Legno, Negozio La Fosina, Negozio il Ferro Battuto di Sottoguda.



IL SOPRALLUOGO

Il gruppo di operatori turistici e commercianti della val Pettorina hanno effettuato una visita al cantiere dei Serrai di Sottoguda per rendersi conto di persona dello stato dell'avanzamento dei lavori, cercando di capire quale aspetto prenderà questa gola selvaggia nel momento in cui i lavori saranno ultimati. E chiedono, dopo quasi quattro anni di attese «che ci sia la possibilità di ripristinare tutte quelle attività sportive e ricreative che si potevano effettuare all'interno dei Serrai».



LE RICHIESTE

«Durante l'inverno si poteva scendere lungo il Canyon con gli sci ai piedi, passeggiare e scalare le cascate di ghiaccio. D'estate si entrava a piedi, a bordo di un trenino turistico oppure con la bicicletta. Ora tutto questo è fermo da quattro anni - scrivono- e noi come operatori turistici siamo preoccupati per le nostre attività in quanto dovremmo attendere ancora alcuni anni prima di vedere conclusi i lavori. Chiediamo pertanto alle sette ditte bellunesi che lavorano nei Serrai di dare il loro massimo sforzo per ripristinare un tempio della Natura, i Serrai fonte di lavoro diretto ed indiretto per molti valligiani». Si chiede pertanto di ripristinare tutte queste attrazioni che erano presenti nei Serrai, garantendo anche il passaggio dei ciclisti lungo un tracciato compatibile con le bici e permetta il passaggio degli sciatori e uno skiweg regolamentare e a norma che permetta il passaggio degli sciatori che effettuano il Giro della Grande Guerra. Questi operatori chiedono che i Serrai non vengano aperti a lavori tutti finiti, ma che venga aperto un primo tratto fino alla Madonna nella grotta così da poter rispondere in parte alle tantissime richieste avanzate dai turisti.



LA LETTERA

«Siamo un gruppo di imprenditori turistici le scriviamo perché siamo molto preoccupati a causa dell'andamento dei lavori, finanziati con oltre dieci milioni di euro dalla Regione veneto e dallo Stato che da alcuni anni procedono lentamente e a singhiozzo nella gola dei Serrai - si legge nella missiva a Zaia -. Purtroppo sono passati tre anni e mezzo e ancora non vediamo nulla di concreto. Durante l'estate scorsa sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza lungo le pareti del meraviglioso canyon, quest'anno si è iniziato ancora con disgaggi fatti addirittura con dinamite, che stanno lasciando la popolazione un po' basita. Non ci è concesso sapere niente sulle tempistiche che ormai si allungano a dismisura» E concludono: «Lo spopolamento della montagna dipende anche da queste situazioni di stallo che le chiediamo gentilmente di verificare personalmente».