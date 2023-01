Promette un treno di gomme per 60 euro a un anziano: truffatore denunciato

BELLUNO - Un pensionato di 87 anni di Monzuno, sull'Appennino bolognese, pensava di risparmiare comprando i pneumatici per la sua auto online, ma è stato truffato. L'anziano aveva visto un annuncio, postato da un 60enne di Belluno, che proponeva un treno di gomme per 60 euro. A quel punto l'anziano ha contatto il truffatore che gli ha chiesto di fare due ricariche da 250 euro sulla sua PostePay. Solo in un secondo momento l'87enne ha capito che si trattava di una truffa e ha raccontato tutto ai carabinieri. Il 60enne bellunese , con una serie di piccoli precedenti alle spalle, è stato individuato e denunciato. A casa sua c'era la documentazione relativa alla PostePay sulla quale l'anziano aveva fatto i versamenti.