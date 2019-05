Attacco con finto antrace, l'ex sindaco diserta il processo: è introvabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMELICO SUPERIORE - Non c'era nessuno ieri mattina in Tribunale a Belluno per l'udienza preliminare per l'episodio dell'attacco con finta antrace alla Provincia, avvenuto il 22 novembre 2016. Non si è presentato l'imputato, l'ex sindaco di Comelico Superiore, Luca De Martin Topranin, 48enne che sembra sparito: non è stato possibile neanche effettuargli le notifiche, nelle scorse settimane. E non c'era nessuna delle 7 parti offese finite nel mirino dell'attentatore seriale con lettere contenenti...