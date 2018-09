Belluno vieta le auto vecchie ma il sindaco è contro: «Non serve a nulla»

BELLUNO Vietato essere poco informati, da lunedì 1 ottobre 2018 scattano le multe. L'odiata, contestata e discussa ordinanza antismog è ai blocchi di partenza. Non è il caso di dire che si stanno accendendo i motori perché, in questo caso, si parla di motori spenti. Le misure per abbattere l'inquinamento, rese obbligatorie per Belluno dall'Accordo del Bacino padano del giugno 2017 firmato anche dalla Regione Veneto, prevedono il fermo dei veicoli privati a benzina Euro 0 e Euro 1, delle auto diesel private e commerciali da Euro 0 a Euro 3 e i ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi sempre. Anche in assenza di allerta, dal lunedì al venerdì. E qui scatta la polemica.



COMUNE CRITICO Il sindaco Jacopo Massaro e l'assessore all'ambiente Stefania Ganz non ne fanno segreto, del loro malcontento. Circoscrivere al capoluogo le limitazioni al traffico non risolve di certo il problema. Crea confusione e annulla i benefici di una decisione drastica, ma che poteva aiutare ad abbassare lo smog se pensata bene. «Siamo molto perplessi sullo strumento usato dalla Regione per ridurre le emissioni - commenta Massaro : obbligare il Comune di Belluno a un'ordinanza come questa è una misura inefficace. Non è stato nostro volere introdurla, ma è un obbligo che ci viene dalla firma della Regione dell'Accordo». Il perchè è presto spiegato. «Lo stesso veicolo può transitare in tutte le strade di tutti i comuni dell'intera provincia, tranne che in alcune vie del capoluogo prosegue il sindaco -: dove è il beneficio ambientale? C'è solo un aggravio di burocrazia per l'amministrazione, i privati e le imprese. Insomma, non è così che si sensibilizza la popolazione al problema, vero, pesante e reale, dell'inquinamento atmosferico».



