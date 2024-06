Belluno, antenna telefonica di via Mezzaterra scatena le polemiche dei residenti: raccolta firme per rimuoverla

BELLUNO - Un'antenna telefonica installata in via Mezzaterra scatena la rabbia dei residenti che stanno per avviare una raccolta firme. «Che pericolo comporta per noi che abitiamo qui sotto? Quali sono le emissioni? Perché nessuno ci ha coinvolti?».

Queste le domande che si fanno gli abitanti dell'area vicino al civico 105 di via Mezzaterra: lì nei giorni scorsi sono arrivati mezzi e componenti della grossa antenna che è stata installata sul tetto dell'edificio.

L'installazione

Un'operazione che era stata annunciata tramite un'ordinanza in cui venivano disposti gli appositi divieti con la "Modifica della sosta e della circolazione veicolare nelle vie Mezzaterra, Santa Croce, San Lucano e via Primo Novembre per lavori di installazione antenna telefonica". Un avviso che non era stato visto dai residenti nella zona e così quando è arrivato il tir con l'antenna per tutti è stato un fulmine a ciel sereno.

Le polemiche

«Nemmeno sulla Scia, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, esposta davanti all'edificio si parla di installazione di antenna: non riusciamo a comprendere come si stia procedendo», dicono alcuni. «Ci stiamo organizzando con una petizione - annunciano i residenti - per chiedere a Comune e Arpav apposite rilevazioni e verifiche sulla pericolosità delle emissioni. Non appena saranno disponibili i dati verranno resi pubblici e qualora ci fossero difformità rispetto ai limiti consentiti verranno intraprese le azioni che riterremo indispensabili per tutelare la nostra salute». L'amministrazione comunale, contattata sul caso, ha spiegato che lunedì risponderà a tutte le domande sull'installazione.