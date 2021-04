Annegato nel canale, l'amico maestro di sci: «L'ho inseguito per un chilometro, poi l'ho perso di vista»

SAN VITO DI CADORE - Fa ancora fatica a parlare Mattia De Silvestro, 32 anni, maestro di sci di San Vito di Cadore, protagonista di una festa iniziata bene a Collalto e finita nel dramma a Crevada, in provincia di Treviso. L’amico Alessandro Ricci, 32 anni, di Treviso, è stato trovato morto lunedì nel canale Crevada a Susegana. Le sue scarpe sono state trovate stranamente appaiate sulla riva.

«Nessuna delle parole che mi ha detto quella sera - ricorda il cadorino - mi fanno ipotizzare un suicidio. È stato sicuramente un incidente. Cosa sia accaduto esattamente non lo so. So solo che l’ho rincorso per circa un chilometro, continuando a chiamarlo e senza ricevere mai risposta. Poi sono caduto in un campo, era buio. A quel punto avevo deciso di tornare indietro, immaginando che fosse diretto a casa. Nulla poteva farmi pensare a quell’epilogo».

Tutto inizia sabato pomeriggio con una grigliata nella casera di Alessandro. «Abbiamo mangiato, bevuto e ascoltato musica - prosegue Mattia - poi verso le 18 abbiamo deciso di rientrare. Alessandro però non ha voluto andare con gli altri amici di Treviso, affermando che voleva venire con me dal mio amico Roberto che abita a Crevada. Ho insistito perché andasse con loro, dicendogli che io non lo avrei riportato a casa a Treviso. Ma lui ha insistito. Siamo così andati da Roberto e visto che avevamo bevuto parecchio e che sarebbe anche scattato il coprifuoco abbiamo chiesto ospitalità, che ci è stata data. Alessandro, che oltre ad aver bevuto aveva anche un carattere difficilino, ha cominciato dire che voleva tornare a casa. Ha cominciato a fare casino, Roberto, che ha due bimbe piccole, lo ha pregato più volte di smetterla, ma non c’è stato verso. Gli animi si sono accesi e così per calmare la situazione siamo tornati in auto. Abbiamo parlato a lungo. Ho cercato di calmarlo. Dopo un po’ Roberto è sceso e ci ha detto di rientrare, ma anche stavolta Alessandro ha cominciato ad irritarsi per poi insistere nel voler tornare a casa. Così, visto che il suo cellulare era scarico, ho chiamato col mio sua madre Fulvia chiedendole di vernilo a prendere. Ma anche lei ha ricordato che c’era il coprifuoco e che quindi era meglio che rimanessino lì. Roberto ha provato a chiamare anche un taxi, ma non ne ha trovati. Alessandro nel frattempo ha preso il mio telefono ed è scappato, correndo verso la provinciale che porta a Conegliano. Durante quella corsa deve aver chiamato la mamma dicendogli che qualcuno lo inseguiva. In effetti ero io che cercavo di fermarlo».

Alla fine Mattia desiste e torna da Roberto. «Ho dormito lì - dice - e il giorno dopo ho cercato di rintracciare Alessandro. Ma sia il mio telefono che il suo risultavano spenti».

L’epilogo arriva solo il lunedì, con ritrovamento del giovane nel canale. Mattia intanto è già stato sentito in questura. Anche il suo telefono è stato ritrovato.