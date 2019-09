Anna Maria "sfrattata" da casa dell'ex marito mostro: non l'ha mai risarcita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANTA GIUSTINA - Cinquant’anni di violenze e botte dal marito, ma lui non l’ha mai risarcita e ora lei perde anche la casa. Sembra senza fine l’incubo di Anna Maria Da Col, 72enne di Santa Giustina, la donna che con il suo racconto alla trasmissione televisiva di Raitre “Amore Criminale” aveva commosso l’Italia per la sua vita con quel “marito-mostro”. Anna Maria in lacrime aveva ripercorso i quasi 50 anni di maltrattamenti sotto le grinfie del compagno violento, nella puntata, che andò in...