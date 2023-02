BELLUNO - Ha scandagliato palmo a palmo per 20 ore quel breve tragitto in cui ha perso il prezioso anello, simbolo del suo amore per quel ragazzo che non c’è più, ma il monile sembra sparito nel nulla. Chloe Hocher, 21enne canadese di Calgary (Alberta), che fino a qualche giorno fa era a Belluno come ragazza alla pari, non si dà pace: deve ritrovare l’anello di fidanzamento che si era scambiata virtualmente con il ragazzo che amava. Lui era ormai morto, stroncato nel sonno da un malore improvviso a 19 anni, il 14 luglio di due anni fa. Era steso di fronte a lei nella bara, il giorno del funerale: Chloe gli fece la proposta di matrimonio utilizzando l’anello delle nozze della mamma del suo Isaac Andrew Viher Johansen. Quel monile di famiglia, un classico diamante di fidanzamento con fede in oro giallo, era destinato a lei: lo avrebbe usato Isaac, con cui conviveva ormai da tempo, per farle la proposta di matrimonio. Ma non ne ha avuto il tempo.

LA RICERCA

In città a Belluno, nel tragitto percorso dalla ragazza che attraversa le “scalette” e un parco, poco più di un chilometro e mezzo, sono apparsi i cartelloni: «Aiuto. La giovane vedova ha perso l’anello di fidanzamento. Darò una ricompensa». È la richiesta di aiuto di Chloe, che ha smarrito i monile venerdì scorso a mezzogiorno. «Dal giorno della proposta - racconta - lo avevo sistemato in una catenina d’oro che portavo al collo e non ho mai aperto per nessun motivo. Purtroppo alla fine della passeggiata nel parco Bologna a Belluno mi sono accorta che la collana era rotta: penzolava dal bottone dei miei pantaloni e l’anello non c’era più. È stato terribile». La ragazza era vicina anche alla partenza: lunedì ha lasciato Belluno per Chivasso, in Piemonte, dove ora insegna inglese. «Ho cercato e ricercato ovunque - racconta. C’è stato anche una persona che mi ha aiutato con un metal detector, ma nulla». L’anello sembra scomparso.

LA DENUNCIA

Sempre lunedì, prima di partire Chloe, ha anche presentato denuncia di smarrimento dell’oggetto ai carabinieri di Belluno. «Ho fatto di tutto per trovarlo sto vivendo giorni difficili: sono molto stressata e spero che i bellunesi mi aiutino», sottolinea la giovane canadese. «Se qualche nostra pattuglia lo trova o qualcuno lo riporterà in una stazione dei carabinieri sicuramente, dopo averlo restituito, ne daremo notizia», fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Belluno.

L’APPELLO

«La perdita di Isaac - ricorda la ragazza - per me è stato un dolore grandissimo, perché: abitavamo insieme e avevamo deciso di unirci in matrimonio appena raggiunta la stabilità economica. Ne parlo sempre come se fosse stato mio marito, ma quel simbolo del nostro legame ora non c’è più». L’appello ai bellunesi: «Aiutatemi», e promette anche una ricompensa a chi troverà l’anello. Non quantifica la cifra: «Per me il ha un valore incommensurabile». Eppure nonostante gli appelli e le richieste di aiuto che si ripetono da giorni, ancora nessuna segnalazione. «Al momento non ci sono novità - dice sconsolata la ragazza - qualche chiamata di persone che mi chiedevano informazioni più dettagliate, ma nulla di che».