di Olivia Bonetti

CORTINA - Era pilotato, secondo la Procura quell’appalto rifiuti de 2010, cucito su misura per l’imprenditore Sartori. Un’accusa che portò anche alle manette per l’ex sindaco Andrea Franceschi. Quell’impianto accusatorio è stato spazzato via, definitivamente, giovedì sera dalla sentenza della Corte di Cassazione. Era il terzo grado di giudizio nel processo “Franceschi-1”, che scoppiò proprio con l’arresto dell’allora primo cittadino, il 24 aprile 2013, che venne anche “esiliato” dalla sua Cortina. Tutti i protagonisti individuati dalla Procura ne escono di fatto puliti: non solo Franceschi, ma anche l’imprenditore Teodoro Sartori e l’allora vicesindaco Enrico Pompanin. Non è stato accolto invece il ricorso per l’altro filone dell’inchiesta: le presunte pressioni all’allora comandante dei vigili, Nicola Salvato. La Cassazione ha confermato la pena per l’allora assessore Stefano Pompanin, 4 mesi di reclusione, e ha rinviato alla Corte d’Appello per rideterminare quella dell’ex sindaco (la pena in Appello era di 9 mesi di reclusione e 200 euro di multa, per entrambi i reati: verrà ridimensionata, presumibilmente a 4 mesi anche per lui).