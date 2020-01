Rubata la cassa agli Alpini: banditi fuggono con 4mila euro dell'Ana

FELTRE - Rubata la cassa degli alpini. Il furto è stato scoperto stamani, 13 gennaio, nella sede Ana di Feltre in via Mezzaterra, al civico 11 A. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Feltre, che hanno effettuato gli accertamenti del caso scoprendo che non c'erano segni di effrazione. Il colpo è stato messo a segno tra le 10.30 dell'11 gennaio e le 9.45 di oggi.



I ladri sono scappati con una cassetta metallica che aveva all'interno 4mila euro. Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA