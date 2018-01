Tenta il suicidio per l'amore finito: salvato da un militare vicentino

di Lauredana Marsiglia

BELLUNO - Non voleva saperne di accettare la fine della relazione con l’ormai ex fidanzata e così, un, mercoledì sera verso le 23 proprio di fronte alla birreria Fontana di via Miari a Belluno,, la prima scendendo la scarpata che declina verso il fiume, la seconda tentato di gettarsi dal ponte delle Vittoria. Lo ha salvato un carabiniere, che in quel momento non era in servizio. È stato il militare,, a fermare il doppio drammatico tentativo. L’uomo è stato quindi consegnato all’ambulanza del 118 dove i sanitari si sono presi cura del suo stato d’animo. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito...