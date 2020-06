Amici cucciolotti, in regalo col Gazzettino l'album per chi ama gli animali

Ultimo aggiornamento: 16:59

Lealtà, impegno, amicizia e rispetto. Per i coetanei, l'ambiente e il mondo animale. Il tutto divertendosi, imparando l'importanza di valori da applicare nel gioco come a scuola.Sono le idee fondanti degli, protagonisti dell'album nato 14 anni fa dall'esigenza dell'editore Dario Pizzardi di trasformare il suo unico prodotto commerciale, la collezione annuale di figurine, in un progetto etico-sociale, per realizzare il suo grande sogno: arrivare al cuore dei bambini per migliorare il mondo di domani e al tempo stesso salvare oggi gli animali più indifesi e abbandonati. Così sono nate Le Figurine che salvano gli animali e che fanno veramente del bene, che ildel quotidiano nelle edicole di tutto il Friuli Venezia Giulia, da Pordenone a Trieste passando per Udine e Gorizia oltre che a Belluno.Protagonisti dell'album rivolto ai bambini sono gli originali personaggi Amici Nasoni, abitanti del pianeta Nasopoli, che sulle pagine introducono alla scoperta degli animali del nostro pianeta e che, con la loro simpatia, hanno conquistato i grandi e i piccoli collezionisti. L'album Amici Cucciolotti è un intrattenimento ludico ed educativo che trasmette divertimento e allegria, ma anche contenuti scientifici sugli animali, garantiti da prestigiosi scienziati.DAL 2007 A OGGIIn Italia sono stati stampati oltre 36 milioni di album e più di 635 milioni di bustine (che corrispondono a oltre 4,6 miliardi di figurine). Amici Cucciolotti ha fatto divertire e sognare milioni di bambini diventando un fenomeno editoriale e di costume. Il segreto del successo del progetto non deriva da licenze esclusive legate a sport o fenomeni di massa, o da mode e tendenze del momento, ma risiede unicamente nel suo originale progetto creativo, 100% italiano: un piccolo miracolo creato nel centro di Milano da una redazione che ci mette ogni giorno passione e cuore.I VALORI CUCCIOLOTTIOltre all'aspetto ludico e didattico, c'è un terzo elemento che caratterizza le collezioni di Pizzardi Editore: i valori positivi che toccano il cuore dei collezionisti, con lo slogan Se 6 un bullo non 6 il numero 1. Pizzardi Editore, attraverso tutti i suoi prodotti promuove la diffusione dei valori della lealtà, dell'amicizia e del rispetto verso i più deboli contro ogni forma di prepotenza e bullismo. Ogni anno sull'album è presente una doppia pagina e una serie di figurine contro il bullismo con frasi e motti che spiegano ai bambini l'importanza di questo argomento.LE MISSIONI POSSIBILIOgni anno Amici Cucciolotti coinvolge tutti i collezionisti in grandi Missioni Possibili, che diventano un obiettivo collettivo da portare a termine, figurina dopo figurina. In 14 anni sono stati donati oltre 5 milioni di euro per sostenere iniziative di solidarietà a favore degli animali, dell'ambiente e di progetti sociali rivolti ai bambini assieme ai volontari della Protezione Animali, che accudiscono migliaia di animali abbandonati. Dal 2017 collabora con il progetto internazionale Plastic Busters, che studia la presenza e gli effetti sugli animali marini dei rifiuti plastici galleggianti e cerca soluzioni per ripulire il Mediterraneo. E ancora, con la Fondazione Abio Italia Onlus, che si occupa dei bambini ospedalizzati: ogni anno dona migliaia di album e 500.000 bustine di figurine per completarli, ai bambini degli oltre 200 reparti pediatrici degli ospedali italiani. I prodotti Amici Cucciolotti utilizzano carta certificata, riciclata o ricavata da foreste gestite in maniera responsabile e da fonti controllate.IL CIOTOLOMETRO E IL 2020Quest'anno bastano 8 bustine di figurine per riempire una ciotola di cibo. Dall'inizio di gennaio, quando è uscita la collezione, è partito il contatore del Ciotolometro: chiunque può, in ogni momento, andare sul sito www.pizzardieditore.it e scoprire quante ciotole di cibo sono già state riempite per sfamare i trovatelli accuditi dai volontari della Protezione Animal. L'obiettivo è riempire il maggior numero di ciotole, con il contributo di tutti i collezionisti.