Una frana con un fronte di 60 metri si è portata via il giardino di un’abitazione a Sorriva e tuttora risulta instabile: «È una situazione che non mi fa dormire sonni tranquilli» afferma il sindaco di Sovramonte, Federico Dalla Torre. Il primo cittadino, che in nove anni da sindaco non ha mai dipinto scenari catastrofici, stavolta è davvero preoccupato. «Questo movimento franoso trova le sue origini con Vaia – spiega il sindaco, risalendo nel tempo a fine ottobre 2018 -. Era tra gli interventi in programma, proprio perché questa frana si trova vicino a un’abitazione privata, ma che ancora non sono stati realizzati. Le piogge di questi giorni l’hanno rimessa in movimento ampliando il fronte tant’è che il giardino dell’abitazione è ormai andato». La famiglia è al momento all’interno della propria casa: «Abbiamo raggiunto un accordo per cui alla prima avvisaglia devono lasciare l’abitazione. Certo, è una situazione complessa che mi preoccupa. L’intervento da tempo in programma ora diventa davvero prioritario».

IL FELTRINO

Nella giornata di lunedì c’è stato uno smottamento lungo la strada provinciale 39 che conduce al Monte Avena, sempre nella zona di Sovramonte, che ha imposto a Veneto Strade una momentanea chiusura: la strada è poi stata riaperta con una riduzione di carreggiata. Un po’ in tutti i comuni si registrano allagamenti di piani interrati, piccole frane e smottamenti. Riaperta lunedì mattina a Pedavena la strada che porta al Monte Avena da Pedavena dove, a causa dello sradicamento di un albero, è stata imposta la chiusura dell’arteria. Dopo la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza la strada è stata riaperta al traffico. Si sono mossi tre piccoli smottamenti che nelle prossime settimane saranno oggetto di approfondimento da parte di un geologo, in particolare per un tratto su via Remuglia. Problemi anche in Val Canzoi e al ponte de Le Buse a Soranzen.

LA CITTÀ DI FELTRE

Tornando a Feltre si registrano soprattutto episodi di allagamenti di cantine, garage, scantinati e qualche piano terra di abitazioni. Acqua e fango prodotti dall’esondazione di rii e torrenti, hanno causato ingenti danni. Per quanto riguarda la viabilità, due smottamenti hanno imposto la chiusura di strade secondarie, senza conseguenze per persone o abitazioni: via Cansech, nella zona dell’albero Sagittario al Casonetto, e via Laviste a Villaga in corrispondenza del guado sul torrente. Sul ponte sul torrente Aurich in via San Fermo è stato istituito il limite di peso di 35 quintali per i veicoli in transito. Altre segnalazioni di intervento, che verranno potate a termine entro martedì, riguardano la pulizia di acqua e detriti dalla sede stradale tra Arson e Lasen. Chiuso anche un tratto di via Musil a causa dell’esondazione dell’omonimo rio. È invece stato riaperto al traffico il tratto di via Marconi, tra la rotatoria di via Tezze e la ex casa di cura Bellati, chiusa nei giorni scorsi in via precauzionale. Nella giornata odierna (martedì 8) non avranno luogo i mercati cittadini di Feltre e di Pedavena.

