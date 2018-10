Addio all'alta velocità Venezia-Trieste M5S: «Inutile, risparmio 7,5 miliardi»

Addio all'alta velocità Venezia-Trieste: un'opera giudicata

«Oggi in commissione Trasporti abbiamo dato parere favorevole allo Schema di Contratto di Programma 2017-2021 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana. Nel vagliare gli impegni assunti da Rfi per i prossimi anni, abbiamo posto alcune condizioni e osservazioni che indicano chiaramente le priorità di maggioranza e governo nel rilancio del trasporto ferroviario. Siamo pienamente soddisfatti che le nostre condizioni siano state votate all'unanimità». Lo afferma Arianna Spessotto, portavoce del M5S alla Camera e relatrice del provvedimento in commissione Trasporti. «Tra le tante novità - spiega - ci sono i 7,5 miliardi di risparmi che otteniamo eliminando un'opera giudicata inutile dalla stessa Rfi e che nessuno dei governi precedenti aveva avuto il coraggio di escludere: l'Alta velocità Venezia-Trieste. Tra le condizioni abbiamo anche posto quella di provvedere a una revisione del progetto della stazione Alta velocità di Firenze al fine di contenerne drasticamente i costi di progettazione e realizzazione».



«Il nostro obiettivo non è semplicemente il taglio agli sprechi, ma anche e soprattutto un ripensamento generale delle infrastrutture e della mobilità in una logica di sostenibilità e riequilibrio modale e geografico. Dobbiamo costruire servizi di trasporto a zero emissioni abbandonando completamente l'uso dei combustibili fossili. Abbiamo dato enfasi e impulso anche ai tanti interventi diffusi su tutto il territorio che possano garantire servizi efficienti», spiega. «Infatti - riprende la portavoce M5S - tra le priorità per l'Italia non potevamo non inserire la velocizzazione e l'ammodernamento dell'intera infrastruttura ferroviaria esistente, così da offrire servizi veloci e comodi ai cittadini che potranno viaggiare su linee capillari, rapide e sicure, con una migliore quantità e qualità dei servizi per turisti e pendolari. I passati governi con le loro scelte hanno purtroppo determinato l'aumento di disparità nella dotazione infrastrutturale tra le diverse aree del Paese e per noi è obiettivo irrinunciabile la riduzione di questo insopportabile divario».



STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL TRENO DELLE DOLOMITI DA CALALZO A CORTINA E DOBBIACO

«In Parlamento è stato raggiunto un grande risultato per Belluno e il Veneto: è stato espresso un voto favorevole all'unanimità al parere che le commissioni Trasporti di Camera e Senato hanno dato al Contratto di Programma, nella parte riguardante gli investimenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana. Grazie al parere a quest'atto, che determina la politica per il settore ferroviario dei prossimi 5 anni siamo riusciti ad inserire sia lo studio di fattibilità per il Treno delle Dolomiti da Calalzo a Cortina e poi Dobbiaco, sia quello per la Primolano-Feltre». A renderlo noto è il deputato veneto del M5S Federico D'Incà. «In questo modo viene finalmente rafforzata la posizione di queste due importanti tratte e possiamo pensare di programmare il futuro delle ferrovie bellunesi - continua D'Incà - passando per un studio di fattibilità che indichi una volta per tutte la strada maestra da seguire nello sviluppo infrastrutturale a turistico delle Dolomiti. Attraverso uno stanziamento già previsto dei fondi per i Comuni di confine - conclude il deputato bellunese - possiamo operare queste progettazioni in modo veloce e in coordinamento con la Provincia di Belluno e la Regione Veneto. Adesso è compito di tutti correre e adempiere a tutti i passaggi burocratici per raggiungere l'obiettivo dell' anello ferroviario delle Dolomiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«inutile», che non rientra nelle priorità di questo Governo e che sarebbe costata 7,5 miliardi. Sono queste le ragioni che hanno portato la Commissione trasporti ad escluderla dai progetti da realizzare.