«Correte, sono caduti nel canalone» Tragedia sull'Antelao: trovati i corpi di due scialpinisti di 31 e 28 anni Erano ragazzi del Soccorso Alpino

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto il luogo dell'incidente. I due corpi sono stati recuperati con il verricello e poi trasportati in auto a Pieve di Cadore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Trovati i corpi di duesull'questa mattina intorno alle 8.40. Si tratta di, 31enne nato a Pieve di Cadore e residente a Domegge, e, 28enne anche lui nato a Pieve e residente a Farra d'Alpago.I corpi sono stati recuperati nel, sopra il monte Antelao, dagli uomini del Soccorso Alpino, sul posto anche i carabinieri di Cortina-Pieve di Cadore.A dare l'allarme sono stati altri tre alpinisti che stavano risalendo il canale eche hanno notato i due alpinisti in difficoltà e li hanno poi visti precipitare nel canalone.Le due vittime erano die ragazzi del Soccorso Alpino bellunese, due giovani che la vita la salvavano agli altri alpinisti. I due giovani erano partiti presto questa mattina, equipaggiati, quando è avvenuta la tragedia gli sci erano ancora appesi allo zaino delle vittime. Probabilmente avevano appena terminato la salita quando avrebbero perso l'appiglio precipitando per 300 metri a valle. Sul posto anche il Soccorso alpino di Pieve di Cadore. «Il Soccorso alpino e speleologico Veneto - si legge in una nota - p».