Corde incastrate, due alpinisti bloccati in parete alle Cinque Torri: salvati dall'elisoccorso

Cortina d'Ampezzo - Verso le 14.45 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato alle Cinque Torri, per una cordata di alpinisti fiorentini bloccati, dopo aver da poco iniziato la calata con le doppie, a causa delle corde incastrate nella roccia.

I due, G.B., 39 anni, di Sesto Fiorentino, e M. F., 40 anni, di San Casciano Val di Pesa, che avevano scalato la Via Dibona-Nascè, sulla Torre Nord della Grande, sono stati raggiunti in parete dal tecnico di elisoccorso, sceso con un verricello di 40 metri. In due rotazioni gli alpinisti sono quindi stati recuperati e trasportati al Rifugio Scoiattoli.